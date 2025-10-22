Моя страна
Россиянка поведала миру историю уставшего божества

Сотрудница МЧС Ковальчук написала сказку для взрослых о жизни народов Севера
Анастасия Алимпиева
Фото: МЧС Камчатского края

Сотрудница Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю Ирина Ковальчук решила написать сказку для взрослых, рассказав в ней об уставшем божестве Кутхе и жизни коренных народов Камчатки. Об этом пишет KP.RU.

Книга называется «Север в добрые руки». Она повествует о том, как Кутх устал и решил отдохнуть, посмотрев мир и оставив свою службу на военного — капитана первого ранга Синичкина.

Так, автор сочетает реалии армейской жизни с древними обрядами и бытом коренных малочисленных народов Севера. Для детального написания книги Ковальчук изучила множество материалов на эту тему. Она указала, что некоторые северные народы до сих пор проводят старинные ритуалы, которые, по ее словам, в некоторых моментах бывают очень грустными.

«Это очень грустная история, мне захотелось ее рассказать и сделать менее трагичной. Конечно, ритуалы описаны в художественном стиле. Но они настоящие и люди на севере до сих пор придерживаются некоторых», — поделилась россиянка.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его очаг залегал на глубине 25 километров.

