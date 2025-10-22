Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

«БлогШоу» выбрал три проекта о гостеприимстве и кулинарии для запуска в ОК

«Одноклассники» (ОК) подвели итоги конкурса концепций онлайн-шоу «БлогШоу» — победителями стали авторы трех проектов. Как сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру», все программы рассчитаны на «аудиторию серебряного возраста».

В числе первых оказались блогеры-«автобродяги», создавшие новое реалити о гостеприимстве «Четыре бабушки». Также в топ вошли семейное психологическое шоу «Дружба поколений» от Виктории Нагорной и медитативное кулинарное шоу «Вкус эпохи» от Алены Коваленко. Все концепции были проработаны от идеи до релиза. Премьера каждого из них состоится в сообществе «Хобби-шоу» на ОК.

«Четыре бабушки» представляют из себя шоу, где пенсионерки из деревень принимают в гостях студентов из Китая, Кубы и Нигерии. «Проект призван погрузить аудиторию в русскую культуру и традиции и пробудить ностальгические воспоминания у зрителей старшего поколения», — сказано в сообщении.

«Дружба поколений» поможет участвующим в проекте бабушкам и дедушки научиться понимать своих внуков через живое общение, игры, викторины и песни. Все препятствия им поможет преодолеть психолог Любовь Розенберг. «Зрителей ожидают три интерактивных блока, посвященных различиям советского и современного сленга, сравнению гаджетов разных поколений и прикладным знаниям из школьной программы», — отметили в ОК.

Позднее в эфир также выйдет кулинарное шоу «Вкус эпохи». Программа, как отмечается, отправит зрителей в «медитативное путешествие» в прошлое, и все через кулинарное искусство. «Каждый из трех эпизодов проекта посвящен определенной исторической эпохе нашей страны: дореволюционная царская Россия, Советский Союз и современность», — заявили авторы проекта.

В конкурсе «БлогШоу» в 2025-м участвовали 146 заявок. Затем специалисты поэтапно выбирали главных лидеров.