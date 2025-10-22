Из жизни
13:35, 22 октября 2025Из жизни

Стало известно о второй громкой краже после ограбления Лувра

В Париже ограбили музей Дени Дидро вскоре после ограбления Лувра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: MOSSOT / Wikimedia Commons

Стало известно о похищении части нумизматического клада из «Дома Просвещения Дени Дидро». Как пишет сайт Franceinfo, это вторая громкая музейная кража во Франции всего за несколько часов.

Пропажу заметили в понедельник, 20 октября, когда музей был закрыт. У входа оказалась взломана раздвижная дверь, витрина с золотыми и серебряными монетами была разбита. Остальные экспонаты воры не тронули.

По версии правоохранительных органов, кража произошла в ночь с воскресенья на понедельник, то есть вскоре после ограбления Лувра. Следствие не исключает, что у воров был заказчик — например, состоятельный коллекционер, желающий получить один из экспонатов.

Злоумышленников интересовали монеты, найденные в ноябре 2011 года при ремонте особняка дю Брюй, где сейчас размещен музей. Тогда за панелями обнаружили около двух тысяч золотых и серебряных монет, отчеканенных в 1790–1840 годах. В прошлом стоимость этой коллекции оценивалась примерно в 90 тысяч евро (8,5 миллиона рублей).

Лувр ограбили 19 октября. Четыре преступника вынесли из музея девять украшений французской короны, одно из которых потеряли при побеге. Президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло предположил, что украденные драгоценности продадут по частям. В таком случае артефакты больше никогда не вернутся в Лувр.

.
    Все новости