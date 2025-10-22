Мир
05:26, 22 октября 2025Мир

В Ирландии задержали нескольких участников протестов

IT: В Ирландии задержаны 6 участников массовых протестов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Ирландии задержаны шесть человек, участвовавших в массовой акции протеста после новости о том, что мигрант изнасиловал десятилетнюю девочку в лагере для беженцев. Об этом сообщило издание Irish Times (IT) со ссылкой на данные полиции.

«Полиция сообщила, что в результате беспорядков были задержаны шесть человек, а один сотрудник полиции получил медицинскую помощь в связи с травмой ноги», — говорится в публикации.

Отмечается, что в акции протеста приняли участие около тысячи человек. Протестующие подожгли полицейский фургон и пускали пиротехнику в сторону стражей порядка.

Ранее сообщалось, что акция протеста прошла возле отеля Citywest, в котором проживают лица, подавшие заявление на предоставление международной защиты.

