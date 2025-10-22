В Ирландии начались акции протеста после изнасилования девочки в лагере для беженцев

IT: В Ирландии начались протесты после надругательства над девочкой в лагере

В ирландском Дублине начались акции протеста после новости о том, что мигрант изнасиловал десятилетнюю девочку в лагере для беженцев. Об этом пишет издание The Irish Times.

«Около тысячи протестующих собрались возле отеля Citywest, который используется государством в качестве места проживания для лиц, ходатайствующих о международной защите», — сказано в статье.

Также отмечается, демонстранты забросали полицейских петардами и стеклянными бутылками. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Утверждается, что в акциях протеста приняли участие около тысячи человек.

В свою очередь, издание Irish Times пишет, что в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек. Кроме того, один сотрудник полиции получил медпомощь в связи с травмой ноги.

Ранее сообщалось, что работник отеля из Нигерии изнасиловал туристку на греческом острове Кос. Его жертвой стала 45-летняя британская путешественница.

До этого стало известно, что трое мужчин изнасиловали девочек-подростков в Москве. Злоумышленников уже задержали и заключили под стражу.