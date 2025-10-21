Работник отеля из Нигерии изнасиловал туристку в курортной стране Европы

Работник отеля из Нигерии изнасиловал туристку на греческом острове Кос. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что его жертвой стала 45-летняя британская путешественница. Она сама рассказала полиции курортной страны Европы, что инцидент произошел вечером 20 октября. Туристка подверглась сексуальному насилию со стороны 42-летнего работника отеля в своем номере.

Женщина отметила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудник гостиницы воспользовался ее состоянием. Гражданина Нигерии нашла и задержала полиция, он предстанет перед судом.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.