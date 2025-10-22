Мир
В МИД России высказались о направленной США ноте с требованиями по Украине

Рябков не подтвердил обмен с США документами в формате non paper по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил, что Москва и Вашингтон обменивались документами в формате non paper (неофициальный дипломатический меморандум) по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу подтвердить, что обменивались», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Рябков сообщил, что подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште продолжается.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия якобы изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные. По словам одного из собеседников агентства, в документе Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.

