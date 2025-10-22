Мир
08:27, 22 октября 2025Мир

В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

Ученики при посольстве РФ в КНДР запустили фонарики в память о бойцах КНА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Патриотическая акция под названием «Огонь благодарных сердец», посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии (КНА), участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне. Об этом сообщает РИА Новости.

В память о бойцах КНА ученики школы при посольстве России в КНДР запустили фонарики от курских учащихся школы №43 имени Георгия Жукова по реке Тэдонган. Уточняется, что школьники из кадетских и юнармейских классов самостоятельно изготовили фонарики и написали на них слово «спасибо» на русском и корейском языках.

Ранее стало известно, что 600 солдат Северной Кореи пали в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, всего на стороне России воевало 15 тысяч солдат из КНДР.

