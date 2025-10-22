Россия
11:29, 22 октября 2025Россия

В России назвали причину ожирения школьников

Эксперт Сумина: Ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед ЕГЭ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom  

Ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и основным государственным экзаменом (ОГЭ). Такую причину назвала в беседе с ТАСС руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея № 73 Людмила Сумина.

По мнению эксперта, учащимся важно заменять негативные установки позитивными, чтобы избежать стресса, который приводит к перееданию. Кроме того, по словам Суминой, родственникам школьников следует их подбадривать перед судьбоносными этапами.

Процесс сдачи ЕГЭ — это не только стресс в день сдачи экзаменов, но и длительная подготовка, напряжение, связанное с сомнениями в собственных способностях, с ответственностью перед школой, с оправданием родительских надежд, пояснила психолог.

До этого сообщалось, в каких предметах ожидаются нововведения и к чему готовиться школьникам на ЕГЭ в 2026 году.

Специалисты подчеркнули, что главное изменение коснется не структуры и содержания заданий, а общего подхода к ЕГЭ.

