В России назвали причину ожирения школьников

Эксперт Сумина: Ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед ЕГЭ

Ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и основным государственным экзаменом (ОГЭ). Такую причину назвала в беседе с ТАСС руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея № 73 Людмила Сумина.

По мнению эксперта, учащимся важно заменять негативные установки позитивными, чтобы избежать стресса, который приводит к перееданию. Кроме того, по словам Суминой, родственникам школьников следует их подбадривать перед судьбоносными этапами.

Процесс сдачи ЕГЭ — это не только стресс в день сдачи экзаменов, но и длительная подготовка, напряжение, связанное с сомнениями в собственных способностях, с ответственностью перед школой, с оправданием родительских надежд, пояснила психолог.

До этого сообщалось, в каких предметах ожидаются нововведения и к чему готовиться школьникам на ЕГЭ в 2026 году.

Специалисты подчеркнули, что главное изменение коснется не структуры и содержания заданий, а общего подхода к ЕГЭ.