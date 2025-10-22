Россия
В России оценили идею создания Совета мира по урегулированию украинского конфликта

Депутат Журова назвала неплохим предложение Европы о создании Совета мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа, создание которого предлагает Европа, может быть эффективным в урегулировании украинского конфликта, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«С Трампом во главе решения Совета мира были бы консолидированными и последовательными. Не было бы такого, как сейчас, когда Владимир Зеленский договаривается о чем-то с Трампом, а затем европейские политики подпитывают президента Украины ложными надеждами. Формат, предлагаемый Европой, мог бы быть эффективным», — допустила политик.

Она подчеркнула, что Совет должен работать не против России, а за достижение мира — в таком случае он действительно мог бы заметно приблизить урегулирование противостояния. Журова также добавила, что Трамп является хорошим кандидатом на роль переговорщика.

«Трамп может выступить в качестве медиатора, что обеспечит конструктивность диалога. При таком подходе лидеры стран смогут совместно выработать нужные решения. С управленческой точки зрения это очень неплохое предложение», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что план Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством Трампа. План обсуждали советники по национальной безопасности европейских стран в преддверии встречи «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября.

    Все новости