Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 22 октября 2025Россия

В России заявили о готовности применить ядерное оружие для безопасности

Аналитик Коротченко: Россия готова применить ядерное оружие для безопасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия готова применить ядерное оружие для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, чьи слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал проведение тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента России Владимира Путина.

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», — сказал аналитик.

По его мнению, возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любой страны-агрессора.

Ранее военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что применение ядерного оружия является единственным способом уничтожения военно-промышленного комплекса Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости