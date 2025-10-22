В России заявили о готовности применить ядерное оружие для безопасности

Аналитик Коротченко: Россия готова применить ядерное оружие для безопасности

Россия готова применить ядерное оружие для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, чьи слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал проведение тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента России Владимира Путина.

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», — сказал аналитик.

По его мнению, возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любой страны-агрессора.

Ранее военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что применение ядерного оружия является единственным способом уничтожения военно-промышленного комплекса Украины.