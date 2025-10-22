Россия
В России назвали ядерное оружие единственным способом уничтожения ВПК Украины

Генерал Попов: Ядерное оружие — единственный способ уничтожения ВПК Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Применение ядерного оружия является единственным способом уничтожения военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, полностью обезоружить Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получится, так как Киев получает оружие с Запада. Однако Попов отметил, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа пыл некоторых стран НАТО немного остыл.

«Это все будет меняться, но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие», — добавил генерал.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что ответом Москвы на поставку Вооруженным силам Украины способных нести ядерный заряд снарядов Tomahawk может стать удар баллистической ракетой «Орешник».

    Все новости