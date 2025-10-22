Генерал Попов: Ядерное оружие — единственный способ уничтожения ВПК Украины

Применение ядерного оружия является единственным способом уничтожения военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, полностью обезоружить Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получится, так как Киев получает оружие с Запада. Однако Попов отметил, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа пыл некоторых стран НАТО немного остыл.

«Это все будет меняться, но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие», — добавил генерал.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что ответом Москвы на поставку Вооруженным силам Украины способных нести ядерный заряд снарядов Tomahawk может стать удар баллистической ракетой «Орешник».