Назван повод ударить «Орешником» по Украине

Военкор Коц: Ответом на поставку ВСУ Tomahawk может стать удар «Орешником»

Ответом России на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) способных нести ядерный заряд снарядов Tomahawk может стать удар баллистической ракетой «Орешник». Этот повод назвал в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, целью «Орешника» может стать один из объектов украинской оборонной промышленности. Он добавил, что при возможном ударе у баллистической ракеты будет лишь инертная боевая часть.

Также, по мнению военкора Коца, ответом на поставки Tomahawk могут стать наращивание обстрелов территории Украины иным оружием, а также ядерные испытания на полигоне Новой Земли.

Если и после этого до западных партнеров месседж не дойдет — этот мир не спасет уже ничего Александр Коц

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, что делать в ответ на угрозы поставок Tomahawk Украине. «У них есть военный потенциал и все необходимые возможности», — подчеркнул он.