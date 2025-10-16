Россия
Назван повод ударить «Орешником» по Украине

Военкор Коц: Ответом на поставку ВСУ Tomahawk может стать удар «Орешником»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ответом России на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) способных нести ядерный заряд снарядов Tomahawk может стать удар баллистической ракетой «Орешник». Этот повод назвал в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, целью «Орешника» может стать один из объектов украинской оборонной промышленности. Он добавил, что при возможном ударе у баллистической ракеты будет лишь инертная боевая часть.

Также, по мнению военкора Коца, ответом на поставки Tomahawk могут стать наращивание обстрелов территории Украины иным оружием, а также ядерные испытания на полигоне Новой Земли.

Если и после этого до западных партнеров месседж не дойдет — этот мир не спасет уже ничего

Александр Коц

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, что делать в ответ на угрозы поставок Tomahawk Украине. «У них есть военный потенциал и все необходимые возможности», — подчеркнул он.

.
