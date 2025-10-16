Песков ответил на угрозы ударов Tomahawk по России

Песков ответил на угрозы ударов Tomahawk словами «сделаем все для безопасности»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на угрозы ударов Tomahawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Наши военные знают, что делать, у них есть военный потенциал и все необходимые возможности. Будет делаться все, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и интересы нашей страны», — сказал он.

По словам представителя Кремля, власти сделают все для продолжения спецоперации и достижения поставленных целей и задач. При этом он подчеркнул, что если представится возможность перевести процесс в дипломатическое русло, то Москва это сделает.

Ранее источники издания The Washington Post рассказали, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.