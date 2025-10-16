Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 16 октября 2025Россия

Песков ответил на угрозы ударов Tomahawk по России

Песков ответил на угрозы ударов Tomahawk словами «сделаем все для безопасности»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на угрозы ударов Tomahawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Наши военные знают, что делать, у них есть военный потенциал и все необходимые возможности. Будет делаться все, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и интересы нашей страны», — сказал он.

По словам представителя Кремля, власти сделают все для продолжения спецоперации и достижения поставленных целей и задач. При этом он подчеркнул, что если представится возможность перевести процесс в дипломатическое русло, то Москва это сделает.

Ранее источники издания The Washington Post рассказали, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Ведущая экономика Евросоюза продолжила слабеть

    В российских регионах повысят налог из-за богатеющего населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости