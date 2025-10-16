Раскрыто условие Трампа по поставке Tomahawk Украине

WP: Трамп поставит Tomahawk ВСУ только в случае полного тупика в переговорах

Президент США Дональд Трамп поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Команда [украинского лидера] Зеленского понимает, что существует серьезное сопротивление США передаче Tomahawk и что администрация Трампа поставит их только в том случае, если увидит "полный тупик" в переговорах с Москвой», — передает издание слова одного источника.

По словам другого высокопоставленного дипломата НАТО, если Трамп даст добро, Tomahawk могут быть поставлены в рамках недавно заключенного США соглашения с европейцами, согласно которому они оплатят доставку американского оружия на Украину, однако пока неясно, какие страны могут оплатить расходы в данном случае.

Собеседник издания также отметил, что эффективность Tomahawk на поле боя будет зависеть от того, сколько их и как будут использовать, но в целом они станут дополнением к тому оружию, которая Украина уже использует для нанесения ударов на большие расстояния, включая ударные беспилотники.

Ранее стало известно, что европейские чиновники опасаются очередной смены позиции Трампа по конфликту на Украине. Тем не менее американская администрация усиливает давление на Россию, чтобы та вернулась за стол переговоров для урегулирования украинского кризиса.

