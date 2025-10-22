Силовые структуры
12:47, 22 октября 2025Силовые структуры

В российской женской колонии вскрыли коррупцию

Начальника владимирской колонии задержали за взятку от осужденной
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

Во Владимирской области начальника исправительной колонии №1 задержали за взятку в крупном размере от осужденной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 октября около административного здания колонии в поселке Головино начальник получил через посредницу — бывшую заключенную — 150 тысяч рублей. Деньги предназначались для перевода отбывающей наказание женщины на участок работы с облегченными условиями труда.

В момент передачи денег нагрянули силовики. Начальник колонии попытался избавиться от пакета с деньгами, что было зафиксировано. На допросе он дал признательные показания, его поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали замначальника управления по вопросам миграции МВД Республики Башкортостан Рустама Абдрафикова.

