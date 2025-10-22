Полковник Макгрегор: Зеленский не желает решать конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не желает решать конфликт с Россией, несмотря на готовность американского лидера Дональда Трампа заключить мир. С таким заявлением в интервью на YouTube выступил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Трамп заявил, что пора закончить. Нужно добиться лучшего возможного итога. Признать то, что мы не можем требовать, признать то, что, как мы думаем, можно получить. Но со стороны Зеленского нет желания это делать», — сказал отставной военный.

По его мнению, позиция Зеленского нанесла «непоправимый вред поколениям украинцев».

Ранее Макгрегор заявил, что Евросоюз ждет катастрофа после окончания украинского конфликта.