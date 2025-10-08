Интернет и СМИ
21:33, 8 октября 2025

Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

Макгрегор: ЕС ждет катастрофа после окончания конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) ждет катастрофа после окончания спецоперации (СВО) на Украине. С таким предупреждением выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, европейские страны столкнутся с нехваткой энергоносителей, так как покупать их у США будет дорого, а отношения с Россией Брюссель разорвал и не намерен их восстанавливать.

«Как вы собираетесь восстанавливать все без энергии? Собираетесь покупать ее у нас? США никому не делают никаких скидок. Напротив, мы используем эту возможность и припрем наших европейских союзников к стенке. Это катастрофа», — заключил он.

Ранее министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что Вашингтон хотел бы добиться сведения к нулю импорта российского газа на европейский рынок. Министр считает, что ЕС должен покупать энергоносители у «надежных друзей», а именно у Штатов.

