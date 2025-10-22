Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

Спикер Госдумы Володин заявил, что Силуанов отказался от Нобелевских премий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий. Его слова приводит РИА Новости.

Володин напомнил, что раньше известные люди рукоплескали при появлении в зарубежном рейтинге.

«А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», — сказал спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что министру важна поддержка депутатов, а не «премия от [миллиардера Джорджа] Сороса».

Володин уже шутил, что Силуанову не получить Нобелевскую премию. В свою очередь, сам министр заявил, что Нобелевская премия России не нужна.

