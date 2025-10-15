Россия
15:33, 15 октября 2025Россия

В Госдуме пошутили о Нобелевской премии

Спикер ГД Володин: Министру финансов Силуанову не получить Нобелевскую премию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Министру финансов России Антону Силуанову не получить Нобелевскую премию. Такое шутливое заявление сделал в ходе заседания Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишут «Ведомости».

В то же время Володин подчеркнул, что российская экономика достойно переносит внешние угрозы.

В свою очередь Силуанов отметил, что Нобелевская премия России не нужна. По мнению министра, главное — это поддержка парламента.

«Все остальное преодолеем, потому что если министр себя связывает со страной, если ему не нужны эти коврижки, которые почему-то многим нравились, значит, страна — будет», — уверен спикер Госдумы.

До этого сообщалось, что Володин запустил опрос по ограничениям на банковские карты для россиян.

Еще раньше председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ограничения на количество карт могут ввести уже до конца года.

