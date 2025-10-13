Экономика
05:14, 13 октября 2025Экономика

Россияне столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам

Депутат Аксаков: Россиянам ограничат максимальное число банковских карт на руки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В концке года россияне могут столкнуться с новыми ограничениями по банковским продуктам. В стране предлагают ввести максимальное количество банковских карт, которое возможно выдавать на руки, об этом рассказал в беседе с «Известиями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались», — пояснил депутат.

Отмечается, что параллельно с этим нововведением власти хотят внедрить сервис, позволяющий клиентам финансовых организаций отслеживать, в какой из них и в какое время была оформлена карта. Он повысит прозрачность и упростит контроль за банковскими картами.

В Центробанке поддержали законопроект, аргументировав это тем, что меры помогут бороться с мошенниками и дропперами, через которых выводятся похищенные средства россиян.

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко высказался о будущем карт Visa и Mastercard в России. По его словам, вывод таких карт из оборота со временем неизбежен.

