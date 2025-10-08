Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 8 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались о будущем карт Visa и Mastercard

Депутат Кравченко назвал неизбежным вывод из оборота карт Visa и Mastercard
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Вывод карт Visa и Mastercard из оборота со временем неизбежен, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Что касается выведения из оборота карт Visa и Mastercard, то, конечно, это, на мой личный взгляд, неизбежный процесс со временем. При этом я бы сказал, что речь сейчас идет скорее про возврат к привязке пластиковых карт к сроку действия, как это было до 2022 года», — сказал Кравченко.

Перед любыми решениями сначала надо опросить банки, готовы ли они к замещению всех неактуальных карт, добавил он.

«По моему мнению, ни граждане, ни банковская система не почувствуют этих изменений, зато весь пластик на руках у граждан будет с действующими и надежными сертификатами безопасности, что, конечно, скажется на общей безопасности финансовой системы нашей страны», — подытожил депутат.

Ранее глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин сообщил о том, что постепенный вывод из оборота в России банковских карт Visa и Mastercard связан с вопросом безопасности при проведении операции на внутреннем рынке. Сертификаты безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать во всех чипах с 1 января 2025 года. Это обстоятельство, пояснил Дубынин, напрямую влияет на безопасность при проведении операций с использованием подобных карт.

По его словам, в настоящее время ведется дискуссия для формирования «общего мнения рынка» по этому вопросу. После этого можно будет направить руководству Центробанка (ЦБ) предложения о том, «какими могут быть сроки вывода из оборота карт».

Visa и Mastercard ушли с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. В конце июля 2025-го ЦБ пообещал установить разумный срок для замены этих банковских карт на внутреннем рынке. При этом в регуляторе подчеркнули, что острой необходимости в срочной замене международных платежных систем нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Вышли самые дешевые электромобили Tesla

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости