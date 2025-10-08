В России объяснили вывод из оборота карт Visa и Mastercard

Глава НСПК Дубынин: Вывод из оборота Visa и Mastercard связан с безопасностью

Постепенный вывод из оборота в России банковских карт Visa и Mastercard связан с вопросом безопасности при проведении операции на внутреннем рынке. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин, его слова приводит РБК.

Сертификаты безопасности вышеуказанных международных платежных систем, отметил он, перестали действовать во всех чипах с 1 января 2025 года. Это обстоятельство, пояснил Дубынин, напрямую влияет на безопасность при проведении операций с использованием подобного рода карт.

В настоящее время, добавил он, ведется дискуссия для формирования «общего мнения рынка» по этому вопросу. После этого можно будет направить руководству Центробанка (ЦБ) предложения о том, «какими могут быть сроки вывода из оборота карт», резюмировал Дубынин.

Visa и Mastercard ушли с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. В конце июля 2025-го ЦБ пообещал установить разумный срок для замены этих банковских карт на внутреннем рынке. При этом в регуляторе подчеркнули, что острой необходимости в срочной замене международных платежных систем сейчас нет. У финансовых организаций должно быть достаточно времени, чтобы найти оптимальное решение по этому вопросу, заключили в регуляторе.