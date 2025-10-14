Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:04, 14 октября 2025Экономика

Россиян спросили о согласии на ограничения по банковским картам

Спикер ГД Володин запустил опрос по ограничениям на банковские карты для россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос по поводу количества банковских карт, которые разрешается иметь россиянину. Он предложил подписчикам выбрать из трех вариантов — 10 карт, 20 карт и 30 карт.

Мнение пользователей мессенджера политик решил узнать в рамках обсуждения соответствующей инициативы, которую объясняют борьбой с дропперством. Варианта отказаться от дополнительных ограничений на число карт в опросе нет.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, то есть через час, лидирует вариант с 10 картами. Из 20,4 тысячи участников опроса его выбрали 78 процентов. В первых комментариях подписчики требовали разрешить иметь не более трех или даже двух карт на одно лицо, посчитав, что такого количества достаточно для честного человека.

Другие комментаторы хотели бы оставить человеку одну банковскую карту или вовсе отказаться от карт, чтобы граждане имели возможность расплачиваться только наличными.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что ограничения на количество могут ввести уже до конца года. Предполагается, что одно физическое лицо сможет иметь не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех. По словам депутата, до этого рассматривался более жесткий вариант, где разрешалось иметь не более десяти карт, но от него решили отказаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости