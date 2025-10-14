Россиян спросили о согласии на ограничения по банковским картам

Спикер ГД Володин запустил опрос по ограничениям на банковские карты для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос по поводу количества банковских карт, которые разрешается иметь россиянину. Он предложил подписчикам выбрать из трех вариантов — 10 карт, 20 карт и 30 карт.

Мнение пользователей мессенджера политик решил узнать в рамках обсуждения соответствующей инициативы, которую объясняют борьбой с дропперством. Варианта отказаться от дополнительных ограничений на число карт в опросе нет.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, то есть через час, лидирует вариант с 10 картами. Из 20,4 тысячи участников опроса его выбрали 78 процентов. В первых комментариях подписчики требовали разрешить иметь не более трех или даже двух карт на одно лицо, посчитав, что такого количества достаточно для честного человека.

Другие комментаторы хотели бы оставить человеку одну банковскую карту или вовсе отказаться от карт, чтобы граждане имели возможность расплачиваться только наличными.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что ограничения на количество могут ввести уже до конца года. Предполагается, что одно физическое лицо сможет иметь не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех. По словам депутата, до этого рассматривался более жесткий вариант, где разрешалось иметь не более десяти карт, но от него решили отказаться.