Защита вора в законе Шишкана обратилась в Верховный суд России

Защита вора в законе Шишкана просит Верховный суд отменить пожизненный приговор

Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), также известного по прозвищу Шишкан, попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат просит направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Жалоба была принята, дата рассмотрения еще не назначена.

10 июня 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в расправе над депутатом и ее семьей. Вместе с ним по делу были осуждены еще 17 человек. Отбывать наказание вор в законе будет в колонии особого режима.