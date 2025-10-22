Звезда «50 оттенков серого» назвала красный флаг в мужчинах

Актриса Дакота Джонсон заявила, что избегает носящих на публике тапочки мужчин

Американская актриса и модель Дакота Джонсон назвала красный флаг в мужчинах. Соответствующий ролик публикует Super.ru в Telegram.

«Мужчины, которые носят шлепки на публике. Бегите», — заявила звезда «50 оттенков серого». Также она призналась, что не любит парфюм, уточнив, что это связано с ее особой чувствительностью к запахам.

Ранее Дакота Джонсон рассказала о совместных съемках с Джастином Тимберлейком. По словам актрисы, на момент ее участия в фильме 2010 года «Социальная сеть» о музыканте, с которым у нее была совместная эпизодическая сцена, ходило много слухов. Самой ей было тогда всего 19 лет.