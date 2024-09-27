Дакота Джонсон рассказала об опыте съемок с Джастином Тимберлейком

Дакота Джонсон рассказала о съемках с Джастином Тимберлейком в «Социальной сети»

Актриса Дакота Джонсон, известная по роли в фильме «50 оттенков серого», рассказала о совместных съемках с Джастином Тимберлейком. Интервью с ней публикует Vanity Fair.

По словам Джонсон, на момент ее участия в фильме 2010 года «Социальная сеть» о музыканте, с которым у нее была совместная эпизодическая сцена, ходило много слухов. Самой ей было тогда всего 19 лет.

«У всех было немного предвзятое отношение к Джастину, но он показался мне очень милым, добрым и гостеприимным для человека, который меня видел впервые в жизни», — рассказала Дакота.

Ранее стало известно, что Джонсон разорвала помолвку с солистом группы Coldplay.