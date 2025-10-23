62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

Актриса Деми Мур похвасталась фигурой в откровенном виде на обложке Glamour

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур похвасталась фигурой в откровенном виде на обложке журнала Glamour. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя знаменитость предстала на размещенном фото в комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера без бретелей и трусов с высокой посадкой. Кроме того, она позировала в каркасе от юбки с объемным низом. Образ звезды «Субстанции» дополнили длинные сияющие серьги, макияж в нюдовых тонах и туфли с массивной подошвой.

Кроме того, Мур поделилась снимками, на которых ее запечатлели в кожаных мини-шортах и платье с прозрачными кружевными чашками. Также она попозировала на камеру в черном боди, отказавшись при этом от штанов.

В сентябре Деми Мур посетила Неделю моды в Милане и подверглась критике в сети из-за внешности.