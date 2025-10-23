Героине ромкомов Бриджит Джонс поставят памятник в центре Лондона

Британцы решили поставить памятник Бриджит Джонс. О скульптуре всеми любимой неуклюжей героини ромкомов пишет Deadline.

Статую в честь главной героини серии фильмов «Бриджит Джонс» разместят в центре Лондона, на Лестер-сквер. Неподалеку от него располагается знаменитый кинотеатр Odeon Luxe. Концепцию разработала студия 3D Eye. Скульптура будет выполнена в бронзе. Открытие памятника планируется 17 ноября, на церемонии в том числе будет присутствовать актриса Рене Зеллвегер, исполнившая роль Бриджит в четырех фильмах. Вести церемонию будет Салли Филлипс, актриса, сыгравшая лучшую подругу главной героини.

Коллега Зеллвегер по цеху, Жан-Клод Ван Дамм, наоборот, лишился своего памятника в Азербайджане. Звезда боевиков 80-х удостоился статуи в 2019 году в одноименном селе, но спустя пять лет власти поселения приняли решение демонтировать скульптуру из-за строительства новой автотрассы.