Нардеп Гончаренко принес в Раду рисунок, где изображена проблема военкоматов

Нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принес в парламент Украины рисунок, где изображена проблема территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом пишет Telegram-канал «Украина 24/7».

В частности, на изображении он показал проблему так называемой «бусификации», которая подразумевает насильственное помещение подлежащих призывному возрасту в бусики (автобусы).

Так он показал, что «бусификация» вызывает рост числа самовольного оставления места службы. А это, в свою очередь, приводит к коррупции.

В апреле Гончаренко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за игнорирование проводимой военкоматами бусификации. Тогда он предложил главе государства обратиться за помощью к окулисту.