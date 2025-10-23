Мир
18:11, 23 октября 2025Мир

Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

Подполковник армии США Дэвис: Новые санкций против России не ослабят Москву
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новые санкции против России не ослабят Москву, а лишь подорвут отношения между странами. Эффективность новых антироссийских ограничений поставил под сомнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

«Эти шаги не нанесут России сокрушительного вреда, не заставят ее подчиниться нашей воле», — предупредил он.

По его мнению, санкции только ухудшат отношения США с Россией и сохранят возможность эскалации конфликта, а также приведут к большим разрушениям на Украине.

Ранее почетный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Томас Грэм отметил, что новые санкции США против России могут быть менее эффективными, чем надеется американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что санкции начнут действовать постепенно, а Россия умеет обходить успешно подобные ограничения.

