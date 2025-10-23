В США усомнились в эффективности новых санкций против России

Грэм: Санкции США против РФ могут быть менее эффективными, чем надеется Трамп

Новые санкции США против России могут быть менее эффективными, чем надеется американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил почетный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Томас Грэм, его слова приводит Bloomberg.

«Если Белый дом думает, что это приведет к радикальным изменениям в поведении Кремля или политике [президента России Владимира] Путина, то он занимается самообманом, — и я не думаю, что они на самом деле в это верят», — отметил эксперт.

Грэм добавил, что санкции начнут действовать постепенно, а Россия успешно умеет обходить подобные ограничения.

Ранее США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.