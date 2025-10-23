Мир
Евросоюз ограничит передвижение дипломатов России

Politico: ЕС намерены ввести ограничение на передвижение дипломатов РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рамках 19-го пакета санкций против России страны Европейского союза (ЕС) намерены ввести ограничения на передвижение российских дипломатов на территории сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя ЕС.

«Главный элемент этого пакета — экономический, но возможность ограничить передвижение российских дипломатов также весьма полезна», — сказано в сообщении.

Эту информацию также подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

Ранее стало известно, что ЕС хочет обязать дипломатов России уведомлять о посещении или транзите через другую страну объединения. Отмечается, что решение будет касаться сотрудников российских дипломатических и консульских представительств, включая административный и технический персонал, а также членов их семей.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам Каллас, список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

