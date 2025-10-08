Раскрыты детали идеи ЕС ограничить передвижение российских дипломатов

Euronews: ЕС хочет обязать дипломатов РФ уведомлять о посещении другой страны

Европейский союз (ЕС) хочет обязать дипломатов России уведомлять о посещении или транзите через другую страну объединения. Детали идеи ограничить передвижение российских дипломатов раскрыло издание Euronews со ссылкой на документ.

Отмечается, что решение будет касаться сотрудников российских дипломатических и консульских представительств, включая административный и технический персонал, а также членов их семей.

«В случае одобрения законопроекта российские дипломаты будут обязаны уведомлять о своем намерении посетить или проследовать транзитом через другое государство - член ЕС, помимо страны, в которой они находятся», — говорится в документе.

Уведомление должно быть отправлено «как минимум за 24 часа» до прибытия и содержать информацию о транспортном средстве, а также о дате и пункте въезда и выезда. При этом принимающее государство сможет разрешить или запретить въезд.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что Россия ответит на решение Брюсселя ограничить перемещение российских дипломатов внутри ЕС. Он подчеркнул, что, к сожалению, европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен.