В Кремле высказались об ограничении перемещения дипломатов России в ЕС

Песков: Россия ответит на решение ограничить перемещение дипломатов РФ внутри ЕС

Россия ответит на решение Брюсселя ограничить перемещение российских дипломатов внутри Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы. В целом можно лишь добавить, что, к нашему сожалению, европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее страны европейского объединения согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето. Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.