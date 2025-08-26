Мир
Захарова пригрозила подседлать и стреножить европейских дипломатов

Захарова: Дипломаты ЕС в РФ будут «подседланы и стреножены»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina/ NEWS.ru / Globallookpress.com

При запрете на свободное передвижение российских дипломатов в Европейском союзе (ЕС), его дипломаты в России в ответ будут «подседланы и стреножены». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Значит, по меткому выражению [поэта Владимира] Высоцкого, их дипломаты будут "подседланы и стреножены" в ответ», — сказала она.

Страны Евросоюза неоднократно заявляли, что планируют ввести ограничение на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Однако до сих пор эту меру не удалось включить в санкционные списки.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский призвал запретить передвижение дипломатов РФ в Шенгенской зоне. По его словам, это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

