08:30, 26 августа 2025Мир

В Европе захотели запретить передвижение российских дипломатов

Глава МИД Чехии призвал запретить передвижение дипломатов РФ в Шенгенской зоне
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европе следует запретить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне. К этому призвал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью Politico.

«Подобно тому, как Марк Порций Катон Старший повторял, что Карфаген должен быть разрушен, я буду продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне», — сказал он.

По мнению главы чешского ведомства, это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что в рамках усиления санкций против России нужно ограничить перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза.

