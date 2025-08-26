В Европе захотели запретить передвижение российских дипломатов

Глава МИД Чехии призвал запретить передвижение дипломатов РФ в Шенгенской зоне

Европе следует запретить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне. К этому призвал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью Politico.

«Подобно тому, как Марк Порций Катон Старший повторял, что Карфаген должен быть разрушен, я буду продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне», — сказал он.

По мнению главы чешского ведомства, это ненужное преимущество, которое «используется для облегчения диверсионных операций».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что в рамках усиления санкций против России нужно ограничить перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза.