Госдолг США поднялся до нового рекорда

Минфин США: Впервые в истории госдолг превысил 38 триллионов долларов

Впервые в истории США объем их государственного долга превысил 38 триллионов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Комментируя это событие, издание The New York Post констатировало, что федеральные власти продолжают увеличивать госдолг рекордными темпами, так как отметка в 38 триллионов долларов была достигнута чуть более чем через два месяца после того, как в середине августа государственный долг США впервые достиг 37 триллионов долларов. В декабре 2024 года был преодолен порог в 36 триллионов.

В свою очередь, CBS напомнило, что долг растет на фоне шатдауна, что подрывает экономику, поскольку сотни тысяч федеральных служащих не получают зарплату. Более того, приостановка работы правительства чревата дальнейшим увеличением госдолга, поскольку замедляет экономическую активность.

По прогнозам Международного валютного фонда, государственный долг США в 2026 году поднимется до 128,7 процента, в 2027 году — до 132,7 процента, в 2028 году — до 136,6 процента, а в 2029 году — до 140,1 процента от ВВП. Что касается 2030 года, то к тому моменту госдолг США составит 143,4 процента к ВВП.