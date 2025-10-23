Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 23 октября 2025Экономика

Госдолг США поднялся до нового рекорда

Минфин США: Впервые в истории госдолг превысил 38 триллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Kateryna Bielokopytova / Shutterstock / Fotodom

Впервые в истории США объем их государственного долга превысил 38 триллионов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Комментируя это событие, издание The New York Post констатировало, что федеральные власти продолжают увеличивать госдолг рекордными темпами, так как отметка в 38 триллионов долларов была достигнута чуть более чем через два месяца после того, как в середине августа государственный долг США впервые достиг 37 триллионов долларов. В декабре 2024 года был преодолен порог в 36 триллионов.

В свою очередь, CBS напомнило, что долг растет на фоне шатдауна, что подрывает экономику, поскольку сотни тысяч федеральных служащих не получают зарплату. Более того, приостановка работы правительства чревата дальнейшим увеличением госдолга, поскольку замедляет экономическую активность.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023

По прогнозам Международного валютного фонда, государственный долг США в 2026 году поднимется до 128,7 процента, в 2027 году — до 132,7 процента, в 2028 году — до 136,6 процента, а в 2029 году — до 140,1 процента от ВВП. Что касается 2030 года, то к тому моменту госдолг США составит 143,4 процента к ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Россиянка выпрыгнула из квартиры ради спасения от сожителя-тирана

    Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

    Госдолг США поднялся до нового рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости