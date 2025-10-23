Мир
Лидеров Европы назвали «провалившимися политиками»

Сакс: Стармер, Макрон и Мерц — провалившиеся политики и поджигатели войны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: House of Commons / Handout / Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс охарактеризовал лидеров Европейского союза (ЕС) как «провалившихся политиков», потерявших доверие граждан и поддерживающих военные конфликты. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

«Европейские политики, особенно [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер, [президент Франции] Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, просто поджигатели войны. Теперь я подозреваю, что они агенты собственной военной промышленности. И в любом случае их глубоко не любят и им не доверяют собственные граждане. Они провалившиеся политики. Общество не хочет новых войн», — указал профессор.

При этом Сакс заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине стал долгосрочным проектом военно-промышленного комплекса (ВПК) США и Европы, который приносит им выгоду. «ВПК серьезно просчитался, полагая, что Россия давно уступит давлению Запада, санкциям и оружию», — подчеркнул он.

Ранее Сакс после отмены встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина предположил, что ЕС захочет надавить на американского лидера.

