Раскрыт план Евросоюза после срыва встречи Трампа и Путина

Экономист Сакс: ЕС захочет надавить на Трампа после отмены его встречи с Путиным

Профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс предположил, какие действия предпримет Евросоюз после отмены встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом он высказался на YouTube.

Сакс раскрыл план Евросоюза после срыва встречи Трампа и Путина и предположил, что ЕС захочет надавить на американского лидера. По мнению экономиста, Трамп легко поддается уловкам европейских политиков, поскольку ему не хватает опыта.

«Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы продолжим в том же духе», — объяснил он.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он.