Медведев жестко высказался о мигрантах

Зампред СБ Медведев: Мигрант должен немедленно покинуть РФ по выполнении задач

Из-за мигрантов в российском обществе существует серьезное напряжение, и приезжие должны немедленно покинуть страну по выполнении задач. Так о проблеме миграции во время заседания Совета безопасности (СБ) высказался зампред организации Дмитрий Медведев, видео его выступления опубликовано во «ВКонтакте».

Политик подчеркнул, что пребывание мигрантов на территории России должно быть строго регламентировано их трудовыми договорами, в противном случае проблемой миграции воспользуются враждебные силы.

«[Нелегальная миграция] крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают», — жестко высказался Медведев.

