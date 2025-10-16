Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 16 октября 2025Россия

Названы главные особенности одобренной Путиным новой миграционной политики России

Политолог Гращенков: Миграционная политика РФ нацелена на борьбу с этноанклавами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новая миграционная политика России, одобренная президентом Владимиром Путиным, нацелена на снижение притока мигрантов и борьбу с этноанклавами. Эти главные особенности подписанного главой государства документа назвал в Telegram российский политолог Илья Гращенков.

Как отметил эксперт, вводя такую политику на период до 2030 года, власти намерены действовать умеренно и избежать скатывания в крайности, «пройти между Сциллой и Харибдой (...), где "нам не нужны мигранты" и "мы не обойдемся без миллиона рабочих рук"».

Гращенков добавил, что сложными в реализации политики будут гуманитарные аспекты: выделение среди мигрантов носителей русской культуры и интеграция иностранцев в российское общество.

Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Их отношение к стране только ухудшится» Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

В качестве главного средства проведения политики Гращенков отметил цифровой идентификатор мигранта — «Мигрант ID». «Он является основным инструментом, который предоставляет права и открывает доступ к интеграционным сервисам, но также налагает обязательства и обеспечивает тотальный учет», — подчеркнул политолог.

Ранее российский блогер Юрий Подоляка предположил, что сопротивление указу Путина о реализации концепции миграционной политики до 2030 года будет огромным. По мнению Подоляки, документом будут недовольны диаспоры и члены так называемого миграционного лобби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости