09:07, 16 октября 2025Россия

В России предрекли «огромное сопротивление» указу Путина о миграционной политике

Блогер Подоляка предрек сопротивление указу Путина о миграционной политике
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сопротивление указу президента России Владимира Путина о реализации концепции миграционной политики до 2030 года будет огромным. Об этом заявил российский блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По мнению блогера, документом, который поспособствует снижению количества нелегальных мигрантов и их преступлений, будут недовольны диаспоры и члены так называемого миграционного лобби.

«Все описанное внедрять будет непросто. Сопротивление будет огромным, те же этнические анклавы у нас уже во всех крупных городах. И купленных диаспорами агентов влияния тоже хватает», — предрек Подоляка.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из России были выдворены 35 тысяч мигрантов.

