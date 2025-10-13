Володин назвал число выдворенных из России за 2025 год мигрантов

В 2025 году из России были выдворены 35 тысяч мигрантов. Об этом заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Все они нарушили миграционное законодательство, отметил спикер нижней палаты. О каких именно нарушениях может идти речь, политик не уточнил.
Володин также напомнил, что теперь в отношении мигрантов действует новый миграционный режим — режим высылки. «Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов», — заключил он.
Ранее Володин выступил против практики завоза семей мигрантов.