Володин назвал число выдворенных из России за 2025 год мигрантов

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 2025 году из России были выдворены 35 тысяч мигрантов. Об этом заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Все они нарушили миграционное законодательство, отметил спикер нижней палаты. О каких именно нарушениях может идти речь, политик не уточнил.

Володин также напомнил, что теперь в отношении мигрантов действует новый миграционный режим — режим высылки. «Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов», — заключил он.

Ранее Володин выступил против практики завоза семей мигрантов.

    Все новости