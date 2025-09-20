Володин выступил против приезжающих в Россию с семьями трудовых мигрантов

Володин заявил, что трудовые мигранты не должны привозить семьи в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против трудовых мигрантов, приезжающих в Россию со своими семьями. Его цитирует Ura.ru.

Володин назвал правильным подход Минэкономики к миграционному вопросу и отметил, что на недавнем заседании в Госдуме звучали конкретные предложения в части реализации уже принятых законов по борьбе с незаконной миграцией.

По словам Володина, ведомство впервые высказалось о позиции относительно семей мигрантов, и эту позицию поддержали. «Потому что, если мы говорим о трудовой миграции — приезжают люди работать в страну, отработали, уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — заключил он.

