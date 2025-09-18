Россия
20:43, 18 сентября 2025

Володин ответил на вопрос о своем участии в выборах

Володин заявил, что преждевременно отвечать на вопрос о его участии в выборах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отвечать на вопрос о его участии в выборах в 2026 году преждевременно. Об этом сообщает ТАСС.

«Все решения, которые принимались президентом, исполнял и буду исполнять, поэтому не надо забегать в 2025 году в 2026 год. Нам надо в этом году многое сделать», — пояснил он.

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что лучше позже начинать говорить об избирательной кампании.

Ранее Володин заявил, что президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с лидерами думских фракций подробно рассказал о текущей ситуации в зоне боевых действий.

