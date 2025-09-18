Путин подробно рассказал депутатам о текущей ситуации в зоне боевых действий

Володин: Путин подробно рассказал о текущей ситуации в зоне боевых действий

Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с лидерами думских фракций подробно рассказал о текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«Могу лишь сказать, что президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте, и это доверительный, открытый разговор», — сказал он.

Ранее Владимир Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, там находятся свыше 700 тысяч солдат и офицеров.

Помимо того, глава государства назвал две главные задачи России. Он пояснил, что ими являются победа в спецоперации, а также улучшение демографии в стране.