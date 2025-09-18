Путин: В зоне СВО находятся свыше 700 тысяч человек

Президент России Владимир Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО. Об этом сообщает радиостанция Телеканал «Звезда» в Telegram.

В зоне боевых действий находятся свыше 700 тысяч солдат и офицеров, сообщил глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

18 сентября стало известно о возможном продлении на пять лет срока службы главе Генштаба Валерию Герасимову. Именно он осуществляет руководство объединенной группировкой российских войск в зоне СВО.

Ранее Владимир Путин высказался о роли столицы России в контексте спецоперации. Он отметил, что Москва стала надежным тылом для российских солдат. В то же время, на передовой сражаются десятки тысяч москвичей, указал он.