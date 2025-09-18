Путин назвал две главные задачи для России

Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии главными задачами для России

Президент России Владимир Путин назвал победу в специальной военной операции (СВО) и улучшение демографии главными задачами для России. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

Общаясь с парламентариями, глава государства подчеркнул, что при принятии любого решения нужно руководствоваться тем, как оно отразится на жизни семей с детьми. «К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача — это демографическая», — сказал он.

О том, что демография является приоритетной национальной задачей, Путин также говорил 11 сентября. Тогда от отметил, что в России нужно продвигать ценности большой многодетной семьи и повышение качества жизни граждан.

Ранее Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. По его словам, в стране наблюдается нехватка женского населения.