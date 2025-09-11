Россия
Путин назвал приоритетную задачу в России

Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной национальной задачей улучшение демографии в стране. Об этом говорится в тексте приветствия к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в центре повестки форума находится широкий круг вопросов по теме демографической политики.

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная общенациональная задача», — говорится в приветствии.

Президент подчеркнул, что в данном вопросе нужно полностью реализовать потенциал государства, НКО, СМИ, волонтеров и бизнеса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над улучшением демографической ситуации с завершением Года семьи не закончится. Помимо того, он добавил, что семья и демография являются одними из важнейших приоритетов в работе всех органов власти.

